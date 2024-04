Família de cachorro morto em avião da Gol não recebeu auxílio de companhia aérea, relata advogado

O advogado da família do cão Joca, Marcello Primo Muccio, afirmou que os familiares do animal não receberam auxílio da Gol após o animal falecer por um erro de destino. Em entrevista ao Uol News, nesta quarta-feira (24), afirmou que eles aguardam um posicionamento oficial da companhia aérea sobre o que aconteceu e somente depois devem avaliar se pedirão indenização pela "irresponsabilidade".

"A gente nem sabe oficialmente o que aconteceu, porque a Gol não respondeu. Não consigo te dizer quem é responsável, quem errou, quem foi negligente", disse. Segundo Marcello, o pedido de indenização vai depender do João, tutor de Joca. "Não consigo dizer ainda se vou fazer uma ação desse tipo. Estamos aguardando o posicionamento".

O cão de cinco anos, da raça Golden Retrieve, faleceu na última segunda-feira (22). Ele deveria ir de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, mas foi transportado para Fortaleza, no Ceará, e somente depois levado de volta para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

"João foi convidado a trabalhar em uma empresa multinacional no Mato Grosso, estava em mudança para lá. Contratou o trabalho da Gol para levar até o outro estado. Quando chegou, foi avisado que o cachorro foi levado para Fortaleza. Mandaram uma foto e, quando chegou em São Paulo, foi avisado que o cachorro veio a falecer". Marcello Primo Muccio Advogado

"A companhia ainda não entrou em contato, a Anarc já pediu uma resposta para a Gol sobre os procedimentos. É um absurdo um veterinário não acompanhado", acrescentou Marcello.

Para a imprensa, a Gol emitiu uma nota sobre o caso, lamentando a morte de Joca.

Leia nota da Gol na íntegra:

A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR).

Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca.

A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal.

A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação.