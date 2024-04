'O que mais me dói é saber que ele sofreu lá dentro', diz tutor de cachorro que morreu em avião

João Fantazzini, tutor do golden retriever que morreu durante transporte aéreo da Gollog, empresa da Gol Linhas Aéreas, desabafou sobre a morte do cachorro e lamentou o sofrimento pelo o qual o animal passou. Chamado de Joca, o cão de cinco anos morreu após um erro de destino.

“Eu sempre vi as mensagens das pessoas sobre os cachorros morrerem nesta situação, mas eu nunca esperava isso, acho que o que mais me dói é saber que ele sofreu lá dentro, porque não é justo ele ter morrido desse jeito”, disse à reportagem da TV Globo.

Veja também País Avião particular da Cimed sai da pista ao pousar no Rio Grande do Sul; veja vídeo País Corpo de mulher que desapareceu com marido após irem à missa é encontrado em Goiás

O cachorro embarcou em Guarulhos, São Paulo, com destino a Sinop, no Mato Grosso, onde o tutor o aguardava. No entanto, por erro da empresa, o animal foi transportado para Fortaleza, no Ceará, e somente depois levado de volta para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O tutor revelou que o veterinário tinha dado um atestado indicando que o animal suportaria uma viagem de duas horas e meia. Com o erro, Joca ficou quase 8 horas no trajeto.

A família acusa a companhia de não prover os cuidados necessários ao cachorro. Em vídeo divulgado pelos tutores, o cachorro aparece bebendo água em uma garrafa de plástico através das grades do canil.

"Eles colocam água em um negocinho que o cachorro tem que passar a língua para tirar água. Um cachorro daquele tamanho, com 47 quilos, não dá para acreditar nisso. Aí eles colocaram o cachorro de volta sem nenhuma avaliação, sem nenhum veterinário examinar o animal", disse Marcia Martin, mãe de João Fantazzini, tutor do Joca.

Gol alega falha operacional

A Gol afirmou, em nota ao g1, que foram surpreendidos com o falecimento de Joca porque ele recebeu cuidados da equipe em Fortaleza e que a morte aconteceu logo depois do pouso em Guarulhos.

A empresa justifica que o pet foi parar em Fortaleza por uma falha operacional, que fotos do animal foram enviadas para o tutor na parada e que João escolheu voltar para Guarulhos para encontrar o animal. A companhia também afirma estar oferecendo suporte ao tutor e estar apurando os detalhes do ocorrido com prioridade.

"Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação", disse o comunicado.