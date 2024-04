Corpo de mulher que desapareceu com marido após irem à missa é encontrado em Goiás

O corpo de Fábia Cristina Santos, desaparecida há mais de 40 dias após sair de Goianira (GO) com o marido para uma missa de 7º dia, foi encontrado na segunda-feira (22). As informações são do g1.

A perícia confirmou a identidade na tarde desta terça-feira (23). O corpo estava dentro do carro do casal, entre os municípios de Goianira e Trindade, e segundo a polícia, estava esqueletizado e em estado avançado de decomposição.

Entenda o caso

A pedagoga Fábia Cristina Santos e o marido Douglas José de Jesus desapareceram no dia 9 de março. Residente de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, o casal estava a caminho de Quirinópolis, no interior de Goiás, para a missa de 7º dia do pai de Fábia.

No dia do desaparecimento, a mulher mandou mensagem para o filho pedindo ajuda. Fábia e Douglas estavam juntos há 27 anos e têm dois filhos.

O marido é o principal suspeito de matar e ocultar o corpo da esposa e segue desaparecido. Imagens e e-mails encontrados no computador da vítima revelam que ela era vítima de violência doméstica.

Um familiar informou que dias antes do desaparecimento, Douglas havia tentado matar a esposa. Ele teria a levado para um lugar desconhecido e tentado enforcar a esposa com um fio no pescoço. Ela pediu para o parente não contar para ninguém, pois Douglas ameaçava matar toda a família.