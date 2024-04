Avião particular da Cimed sai da pista ao pousar no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Um avião particular da farmacêutica Cimed saiu da pista após o pouso, na tarde desta terça-feira (23), no Aeroporto Comandante Kraemer, em Erechim, no Rio Grande do Sul, a cerca de 360 km de Porto Alegre. Segundo a prefeitura do município, responsável pelas operações do terminal, dois tripulantes e três passageiros estavam na aeronave. Eles estavam conscientes e foram encaminhados para atendimento em uma unidade de saúde.

Em nota publicada no perfil do presidente da Cimed, João Adibe Marques, a empresa afirma que "todos os passageiros e tripulantes passam bem em segurança".

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que a conclusão da investigação "terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

Segundo informações do site Flightradar24, a aeronave teria partido de Chapecó (SC), a 100 km de Erechim. O voo durou cerca de 13 minutos. O avião PP-DYB é operado e pertence à Cimed, conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A aeronave, modelo Bombardier Learjet 45, foi fabricada em 2018.

