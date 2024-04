Avião tem pane, bate em placa e faz pouso forçado em rodovia no interior de SP

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na tarde deste domingo (21), na Rodovia Adhemar Pereira de Barros, mais conhecida como SP-340, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo.

Conforme a Polícia Rodoviária, o avião modelo Pitts Experimental teria sofrido uma falha no motor. O incidente aconteceu por volta de 13h, no km 230.

Durante o pouso, o avião bateu contra uma placa de sinalização e parou sobre a alça da rodovia, declarou a Polícia.

Um motorista, que seguia no mesmo sentido, filmou o pouso forçado. No sentido inverso, não passava nenhum veículo. Ao todo, o acostamento do trecho ficou interditado por quase 1h30.

Ninguém se feriu no incidente.

A aeronave foi removida por um guincho para o Aeroclube de São João da Boa Vista. As causas da pane devem ser investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira.