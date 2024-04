Locador de casa é preso por instalar câmera oculta em tomada para gravar moradores em banheiro

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil de Goiás na sexta-feira (19) por registrar cenas de nudez de criança e adolescente. Ele é suspeito de instalar uma câmera escondida no banheiro de uma casa que alugava em Anápolis.

As investigações apontam que Francismar Fernandes da Silva teria colocado um microcâmera na tomada do banheiro para gravar o banho dos moradores, que incluia crianças e adolescentes. O item escondido foi encontrado por uma jovem de 16 anos, que morava com a família no imóvel, em fevereiro deste ano.

Veja também País Homem vai a UTI após extração de três sisos em SP País Médico é encontrado morto após suposto encontro amoroso em SP

A Polícia Técnico-Científica de Goiás fez a perícia do local e confirmou a existência da câmera. As imagens eram captadas dentro do banheiro, transmitidas em tempo real e ficavam armazenadas.

Os moradores relataram para a Polícia que Francismar foi até o imóvel após a mudança, alegando que precisava tirar um objeto da residência. Na ocasião, ele teria pedido para usar o banheiro. A Polícia acredita que foi nesse momento que a câmera foi instalada.

O item ficou escondido por aproximadamente duas semanas. A Polícia ainda acredita que há outras vítimas, já que Franscimar é proprietário de uma empresa de energia solar, com acesso a inúmeras residências.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do locador. Diversos dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão devidamente periciados.