Médico é encontrado morto após suposto encontro amoroso em SP

Um médico foi encontrado morto dentro da própria casa, em São Bernardo do Campo (SP), na noite da última sexta-feira (19). Aurélio Tadeu de Abreu, de 48 anos, foi achado sem camisa, com as mãos amarradas nas costas e uma corda ao redor do pescoço. As informações são do UOL.

A causa da morte do médico não foi divulgada. Os vizinhos chamaram a polícia após perceberem que o portão da casa do médico estava aberto.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Aurélio chega em sua casa no começo da noite e, cerca de uma hora depois, uma mulher vai até o local. Os dois saem juntos da casa e retornam por volta das 21h.

Depois que o médico e a mulher retornam à casa, dois homens são vistos em frente a porta da residência. Eles ficam aguardando do lado de fora por cerca de 30 minutos e depois entram no imóvel.

Um dos suspeitos foi preso

Por volta de 23h, os suspeitos deixaram a residência. A mulher e um homem saem andando, enquanto o outro homem leva o veículo do médico, que estava na garagem.

Um dos suspeitos foi preso e os outros dois, um dos homens e a mulher, foram identificados, mas ainda não foram capturados. O caso está sendo investigado pelo 2º DP de São Bernardo do Campo.