Barco vira em ilha de São Paulo e deixa um homem morto e dois desaparecidos

Três pessoas foram vítimas de um acidente ocorrido em Ilhabela (SP) na última sexta-feira (19). O barco em que elas estavam virou, deixando um morto e dois desaparecidos.

De acordo com a Polícia Militar, a embarcação foi tragada pelo mar nas proximidades do restaurante Nova Iorqui, ao sul da ilha. As informações são do Uol.

O corpo de um homem foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros. Os outros dois desaparecidos, por sua vez, continuam sendo procurados. Na manhã deste sábado, um helicóptero da PM ajudou nas buscas.

Investigação

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada pela polícia. O caso foi registrado como Morte Suspeita.

As investigações são realizadas pela Delegacia de Polícia de Ilhabela.