Sobrinha que levou tio morto a banco foi agredida na prisão, diz defesa

Presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver ao levar a uma agência bancário o tio — que já estaria morto na ocasião, segundo a Polícia —, Erika de Souza Vieira Nunes foi, segundo a defesa dela, agredida no Presídio de Benfica.

“Erika sofreu represálias dentro da prisão. Ela me relatou que assim que ela chegou a Benfica, jogaram água e comida nela”, disse a advogada Ana Carla de Souza Corrêa, que pediu o isolamento de Erika por segurança. As informações são do g1.

Veja também País Mulher que levou 'tio' Paulo a banco tirou fotos com o idoso em UPA dias antes País Irmão de Suzane von Richtofen nega perdão a assassino e diz procurar irmã: 'Assuntos pendentes'

O caso

Na última terça-feira (16), Erika levou o tio, Paulo Roberto Braga, 68 anos, a uma agência bancária para tentar liberar um empréstimo de R$ 17 mil em nome do idoso. No entanto, funcionárias notaram que o homem não estava responsivo.

Paulo Roberto foi enterrado neste sábado (4) no Rio de Janeiro. A partir de um benefício da Prefeitura da cidade, voltado a pessoas que alegam não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo, o sepultamento foi gratuito.

A defesa de Erika afirma que o caso é consequência de um “surto de um efeito colateral”, uma vez que ela, segundo a advogada, tem depressão e toma remédios controlados. O pedido de liberdade condicional da mulher alega que ela tem uma filha que necessita de cuidados especiais.