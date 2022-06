Acarajé: aprenda a fazer

Molho

1 Descasque os camarões e reserve as cascas e as cabeças para o molho de pimenta. Numa frigideira, deite o azeite de dendê, leve ao fogo médio e deixe aquecer. Junte a cebola e frite por dois a três minutos. Acrescente os camarões descascados e frite por mais sete a dez minutos. Tire do fogo e reserve

Molho de pimenta

1 Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C). Elimine os olhos e as barbas das cabeças dos camarões.

2 Ponha as cabeças e as cascas numa assadeira, leve ao forno pré-aquecido e deixe torrar.

3 Tire do forno, ponha no liquidificador, bata em alta velocidade até reduzir a pó e reserve.

4 Deite o azeite de dendê numa frigideira e aqueça em fogo médio. Junte a cebola ralada e frite por dois a três minutos. Acrescente o pó de camarão reservado, a pimenta-malagueta amassada, misture rapidamente, tire do fogo e reserve.

Massa

1 Na véspera, ponha o feijão no liquidificar e bata em velocidade alta somente para triturá-lo grosseiramente. Passe para uma tigela e lave sob água corrente para eliminar parte das cascas. Cubra com água e deixe de molho durante a noite.

2 No dia seguinte, elimine o restante das cascas, escorra a água e ponha o feijão no liquidificador novamente. Junte o sal e bata em velocidade alta até obter uma massa bem homogênea. Passe para uma tigela e reserve.

3 Deite o azeite de dendê numa frigideira grande e funda, até atingir cerca de três centímetros de altura, junte a cebola inteira, leve ao fogo alto e deixe aquecer bem.

4 Enquanto isso, acrescente a cebola ralada à massa de feijão reservada e bata fortemente com uma colher de pau até obter uma mistura com aspecto bem fofo.

5 Quando a cebola no óleo começar a soltar fumaça, frite os acarajés: usando uma colher de sopa, deposite colheradas de massa de feijão no óleo quente e frite até ficarem douradas por igual. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer sobre algumas toalhas de papel absorvente.