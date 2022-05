Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (21)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (21), exibirá o filme "O Terminal", um filme do gênero comédia, lançado nos Estados Unidos em 2004.

O longa-metragem irá ao ar às 15h15 na TV Globo, depois do programa "O Melhor da Escolinha".

Sinopse da Sessão de Sábado hoje

Viktor Navorski (Tom Hanks) é um cidadão da Europa Oriental que viaja rumo a Nova York justamente quando seu país sofre um golpe de estado, o que faz com que seu passaporte seja invalidado.

Ao chegar ao aeroporto, Viktor não consegue autorização para entrar nos Estados Unidos. Sem poder retornar à sua terra natal, já que as fronteiras foram fechadas após o golpe, Viktor passa a improvisar seus dias e noites no próprio aeroporto, à espera que a situação se resolva.

Com a situação se arrastando por meses, Viktor permanece no aeroporto e passa a descobrir o complexo mundo do terminal onde está preso.

Confira o trailer de 'O Terminal'

Ficha técnica