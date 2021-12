Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (3)

A Sessão da Tarde hoje, quinta-feira (2), exibe o filme "Maria do Caritó". O longa-metragem de 2019 tem direção de João Paulo Jabur; e conta com Lilia Cabral no elenco.

A comédia brasileira irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse de Maria do Caritó

Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade.

Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

Confira o trailer da Sessão da Tarde hoje

Curiosidades sobre o filme

O filme foi baseado na peça de teatro de mesmo nome;

Lilia Cabral passou cinco anos apresentando o espetáculo até chegar às telas do cinema.

Ficha técnica

Título Original: Maria do Caritó

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 2019

Direção: João Paulo Jabur

Elenco: Gustavo Vaz; Juliana Carneiro Da Cunha; Kelzy Ecard; Leopoldo Pacheco; Lilia Cabral; Sylvio Zilber.

Gênero: Comédia