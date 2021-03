Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo vai passar nesta segunda (1º)

A Sessão da Tarde desta segunda-feira (1º) exibe o filme 'Quatro Vidas de um Cachorro', às 15h, na TV Verdes Mares. A produção, que é uma mistura de comédia e aventura, foi lançada em 2017 no Brasil e tem direção de Lasse Hallström.

Qual filme vai passar na Sessão da Tarde de hoje?

'Quatro Vidas de um Cachorro' conta a história de um cão que já reencarnou diversas vezes, mas que ainda não entendeu o motivo do retorno à Terra. Na busca por realizar o objetivo oculto, ele encontra vários seres humanos importantes, mas não esquece o sonho de reencontrar Ethan, seu primeiro dono.

Narrado pelo próprio animal, o longa também mostra como o cachorro acumula conhecimentos e aprendizados ao longo da vida. Baseado no best-seller do autor W. Bruce Cameron, ele traz nomes no elenco como Dennis Quaid e KJ Apa.

Curiosidades

Na literatura, o livro que deu origem ao filme foi um sucesso. Por 49 semanas, ele figurou na lista dos mais lidos do New York Times.

Inicialmente, Bradley Cooper havia sido cotado para dar voz ao cachorro protagonista, mas foi substituído pelo ator Josh Gad.

As filmagens do longa foram realizadas em Winnipeg, no Canadá, ainda em 2015.

