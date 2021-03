Roberto Carlos é vacinado contra a Covid-19 no Rio de Janeiro: "todo mundo deve se vacinar"

O cantor Roberto Carlos, de 79 anos, foi vacinado contra a Covid-19, nesta segunda-feira (1º), no Rio de Janeiro. Usando máscara de proteção facial, luvas, óculos de grau e a tradicional roupa azul, ele chegou ao drive-thru dirigindo o próprio carro, e recebeu o imunizante no braço esquerdo.

Nas redes sociais, o Rei postou nos Stories, do Instagram, uma foto com a hashtag #VacinaSim. Já no feed, publicou um vídeo com a seguinte legenda: "Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante. VACINA SIM".