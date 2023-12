Remake de ‘Renascer’ terá atrizes que podem despontar como musas

O remake da novela “Renascer”, que estreia em janeiro de 2024 no horário das 21h, na TV Globo, terá um time de atrizes que podem se transformar em novas musas da televisão.

Uma delas é a alagoana Uiliana Lima, que estará na primeira parte da trama de Benedito Ruy Barbosa. Ela é formada em Jornalismo e viverá a personagem Morena, uma das prostitutas da casa comandada por Jacutinga, papel da veterana Juliana Paes.

Legenda: Uiliana Lima dará vida à a personagem Morena no remake de 'Renacer' Foto: Reprodução/Instagram

Uiliana tem trabalhos no teatro e está no elenco da série “Chão de Estrelas”, exibidas no Canal Brasil e Globoplay.

Outra atriz que faz sua estreia na TV é Mell Muzzillo. Ela tem 18 anos, é nascida em Nilópolis, e fará o mesmo papel que revelou Isabel Fillardis na primeira versão da novela, em 1993.

Legenda: Mell Muzzillo, de 18 anos, fará estreia na televisão em remake de 'Renascer' Foto: Reprodução/Instagram

Mell já era conhecida no TikTok, onde acumula quase meio milhão de seguidores.

Gabriela Medeiros completa o time de musas. A atriz transexual vai viver uma das personagens mais importantes do folhetim: a intersexual Buba, interpretada na época por Maria Luisa Mendonça.

Legenda: Gabriela Medeiros terá um dos principais papéis em 'Renacer', remake da TV Globo Foto: Reprodução/Instagram

Gabriela é de São Paulo e participou do no elenco da série “Vicky e a Musa”, do Globoplay.

O remake de “Renascer” foi escrito e atualizado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa. Foi o neto do autor que também assinou a segunda versão de “Pantanal”, sucesso de 2022.