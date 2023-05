Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (17)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta quarta (17), que vai ao ar às 19h15 na Rede Globo, Theo embriaga uma moça, parecida com Sol mais jovem, e a seduz.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA QUARTA (17)

Wilma se surpreende com a decisão de Lui. Guiga beija Yuri. Jenifer intercede por Hugo com Naldo. Lumiar recebe diversos buquês de flores de Theo. Simas descobre que Bia o traiu com Fred e termina o namoro. Hugo pede ajuda para Orfeu. Theo embriaga uma moça, parecida com Sol mais jovem, e a seduz.

Jenifer e Hugo se beijam. Lui toma uma decisão, e faz uma reunião com a banda. Lumiar avisa a Theo que a nova audiência foi marcada. Theo provoca Sol, Ben e Jenifer ao chegar para a audiência.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, a novela vai ao ar nesta quarta-feira (17) às 19h15.