Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (30)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (30) vai ao ar às 14:25, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Alzira não vê Dalua no quarto e sai para procurá-lo.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Alzira não vê Dalua no quarto e sai para procurá-lo. Raquel está quase o empurrando das pedras quando Alzira chega. Ela vai embora correndo e Alzira acalma Dalua. Preocupados com as aparições de “Ruth”, os pescadores decidem mandar rezar uma missa. Servi­lio conta a Wilma que ficou rico, mas ela diz que não quer nada com ele.

Sampaio avisa a Vanderlei que deserdou Andréa. Manoela recebe flores, mas não sabe quem mandou. Vanderlei agarra Ruth pensando que é Raquel. Alzira vê Dalua abraçando “Raquel”.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:25, na Rede Globo.