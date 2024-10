Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela deste sábado (12)

A novela 'Mania de Você' deste sábado (12) vai ao ar às 21:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi.

Resumo completo de 'Mania de Você' deste sábado

Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi. Viola fica sabendo por Robson que o dono do resort mora na cobertura do hotel. Rudá conta a Luma que entregou Mavi para Viola. Leidi incentiva Sirlei a seduzir Berta, pensando no dinheiro da sogra de Ísis. Rudá sente por estar mentindo para Filipa.

Viola esconde o celular de Mavi, e observa a cobertura do hotel acender depois que o namorado sai em busca do aparelho. Mavi fica desesperado ao saber por Luma que Rudá contou a Viola que ele é o dono do Albacoa. Viola aborda Mavi no hotel e diz que que deseja conhecer a cobertura do namorado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:30, na Rede Globo.