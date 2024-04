Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Juíza condena Chayene a pagar indenização e cumprir serviço comunitário.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Kleiton tem uma nova ideia para divulgar a música das domésticas. Rosário avisa que vai depor a favor de Penha. Sarmento se depara com Otto. Otto percebe que Conrado mentiu para Sarmento e o repreende. Kleiton mostra o clipe de Rosário para Sidney e ele se impressiona com o desempenho da filha.

Isadora vê Cida com Rodinei e acredita que eles reataram. Sarmento desmascara Conrado e resolve lhe fazer uma proposta. Rosário diz ao pai que desistiu da carreira de cantora e voltará a trabalhar no bufê. Penha chega à audiência com o irmão. Messias avisa que testemunhará a favor de Penha.

Humberto vê Sarmento e Conrado juntos na audiência. Humberto apresenta fotos de Penha com o agiota e a doméstica fica boquiaberta. Ariela discute com Isadora e insinua que Conrado é um mentiroso. Rodinei leva Messias ao tribunal e se encontra com Cida. Rosário entra para testemunhar, mas é dispensada por ser amiga de Penha.

Lygia depõe. Sarmento elogia a atuação de Elano. Ariela descobre que Sarmento e Conrado estão unidos. Juíza condena Chayene a pagar indenização e cumprir serviço comunitário.

