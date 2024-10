Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (11)

A novela 'Cabocla' desta sexta-feira (11) vai ao ar às 14:55, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Luís diz a Pequetita que quer apenas ser amigo dela.

Resumo completo de 'Cabocla' desta sexta-feira

Luís diz a Pequetita que quer apenas ser amigo dela. Pequetita avisa a Joaquim que Luís precisa de um tempo para decidir o que quer. Bina comenta com Zé que teme que Zuca não se case com Tobias. Luís explica para Joaquim que não ama Pequetita. Pequetita pergunta a Ritinha se houve algo entre Luís e Zuca.

Ritinha desconversa. Luís se recusa a dar um passeio com Pequetita e Joaquim se oferece para ir em seu lugar. Pequetita garante a Joaquim que quer continuar sendo amiga de Luís se o noivado deles não der certo. Julieta aconselha Mariquinha a se casar logo. Luís sente a falta de Zuca.

Neco não pode comparecer a um encontro com Belinha e Mariquinha se oferece para avisá-la. Boanerges desconfia que Belinha tenha ido se encontrar com Neco, mas a vê conversando com Mariquinha. Mariquinha parabeniza Boanerges pelo pagamento aos empregados. Luís aconselha Boanerges a trazer Neco para seu lado.

Xexéu avisa Justino que Boanerges andou conversando com o juiz. Pequetita diz a Joaquim que gosta mais de sua companhia do que da de Luís, deixando-o perturbado. Boanerges pega Emerenciana lendo as cartas que Neco mandou para Belinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:55, na Rede Globo.