Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (13)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (13) vai ao ar às 17:20, após 'Velozes e Furiosos 6'. Nesse capítulo, Eduardo deduz que Dalila deve ter feito o exame no lugar de Cristina.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Eduardo deduz que Dalila deve ter feito o exame no lugar de Cristina. Cristina pensa até em engravidar de outro para não sair prejudicada de sua relação com Rafael. Durante uma conversa com Julian, Alexandra começa a falar sob influência de um espírito maléfico. Julian enfim consegue mandar o espírito mau para longe de Alexandra. Vitório se recusa a voltar a trabalhar no restaurante. Olívia decide que ela mesma cozinhará. Os funcionários ameaçam pedir demissão. Mirella tenta trazer Gumercindo de volta. Felipe vê os dois juntos e fica arrasado. Ciro explica para Eduardo que precisam fazer Dalila confessar para provar que Cristina mentiu. José Aristides quer ficar com Serena, mas ela avisa que agora sua vida é outra. Eduardo exige que Dalila confesse o que fez para Rafael. Vitório ri quando descobre que Olívia tentará ser a cozinheira. Olívia é um desastre na cozinha. Olívia pensa em fechar o restaurante. Um cobrador ameaça penhorar os bens de Olívia caso ela não quite sua dívida. Olívia se rende e pede Gumercindo vá chamar Vitório de volta.

Gumercindo encontra Felipe e estranha que ele esteja com Nina. Vitório diz que só volta para o restaurante se Olívia se ajoelhar aos seus pés. Dalila se faz de desentendida quando Eduardo pergunta se ela fez o exame por Cristina. Eduardo promete protegê-la caso ele concorde em falar. Dalila resolve visitar Cristina. Eduardo está certo que Dalila fez o exame no lugar de Cristina, mas Ciro acha precipitado revelar isso a Rafael sem provas. Rafael pergunta a Serena se ainda há alguma chance deles ficarem juntos. Rafael explica para Serena que, se ela não o perdoar, ele tentará viver com Cristina. Serena fala para Rafael que eles não podem ficar juntos, pois ele ainda a ama como Luna. Rafael fica com ciúmes ao saber que Serena veio pedir um trabalho para José Aristides, mas concorda em empregá-lo. José Aristides pede a Serena para ficar com ele. Rafael promete a Cristina que vai tentar ser feliz com ela. Dalila diz a Cristina que contará toda a verdade a Rafael se ela não lhe der dinheiro. Julian garante a Eduardo que Alexandra está quase curada.

Vitório exige que Olívia peça de joelhos a sua volta. Olívia obedece, furiosa. Cristina promete dar mais dinheiro a Dalila, mas, depois, diz a Débora que vai dar um jeito nela. Vitório retorna ao restaurante, mas ele e Olívia não se falam. Ciro conta a Agnes que tudo indica que Cristina falsificou o exame de gravidez. Alexandra avisa Olívia que coisas piores que o desaparecimento do seu dinheiro ainda podem acontecer com ela. Gumercindo serve como tradutor para a conversa de Vitório e Olívia. Dalila diz a Divina que ela mesma vai arranjar dinheiro para comprar a pensão. Serena sofre com medo que Rafael se afaste ainda mais dela. Rafael vai ao quarto de Cristina e dá um beijo nela. A imagem de Serena surge no espelho. – Rafael vê uma imagem de Serena chorando no espelho e se afasta de Cristina. Serena chora, pois sente que está perdendo Rafael para sempre. Rafael explica para Cristina que não consegue esquecer Serena. Cristina vê o espírito de Guto e, assustada, vai procurar Ivan. Débora manda Cristina se controlar e a afasta de Ivan.

Cristina diz a Rafael que não agüenta mais ser tratada com desprezo, deixando-o culpado. Débora pede para Rafael não magoar Cristina. Kátia fala para Crispim que Mirna deveria tomar cuidado com Jorge. Serena fica angustiada, pois sente que tem uma missão de vida e que ela está ligada a Rafael. Cristina pede para Rafael dormir ao seu lado e ele concorda. Crispim exige que Jorge marque logo o noivado com Mirna. Olívia descobre que os cobradores vão levar os utensílios do restaurante se ela não pagar suas dívidas. Dalila recebe mais dinheiro para ficar em silêncio. Raul diz a Cristina que tem um plano para conseguir dinheiro às custas de Rafael. Serena quer a ajuda de Julian para descobrir qual é sua missão. Raul diz a Cristina que é possível que haja uma jazida de ferro abaixo do roseiral de Rafael. Se for verdade, acha que Cristina deve convencer Rafael a vender as terras e que eles podem ganhar muito dinheiro por fora.

Que horas começa?

