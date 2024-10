Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (11)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (11) vai ao ar às 16:50, após 'Hoje É Dia das Crianças'. Nesse capítulo, Ivan manda Débora voltar atrás na demissão de Eurico e Zulmira.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Ivan manda Débora voltar atrás na demissão de Eurico e Zulmira. O delegado diz a Cristina que o incêndio parece não ter sido um acidente e pergunta qual foi a participação dela. Rafael abre os olhos. Serena fala com Rafael, mas como ele não reage, a deixa assustada. Cristina conta ao delegado que o incêndio foi um acidente e afirma que ela e Rafael se amam muito. Olívia chega atrasada à audiência de conciliação e, para desagrado do juiz, aparece com uma roupa muito espalhafatosa. Generosa pergunta o que o mendigo quer com Ofélia e, como ele se recusa a dizer, ela não conta onde a mãe de Divina mora. José Aristides colhe folhas de babosa para usar no tratamento de Rafael. Eduardo explica para Serena e Felipe que não sabe quanto tempo Rafael vai demorar para reagir.

José Aristides se veste de enfermeiro para entrar no quarto de Rafael e passa a babosa em sua pele. Raul afirma para o juiz que Olívia não pagou as dívidas do restaurante e ainda por cima gastou dinheiro fazendo vestidos. Ciro fala para Agnes que acha que foi Cristina quem provocou o incêndio. Cristina entra no quarto de Rafael e vê José Aristides e Serena. Cristina fica indignada ao ver Serena no quarto de Rafael. Eduardo explica a Cristina que estão tentando ajudar Rafael, mas ela não quer ouvir explicações. Cristina denuncia Eduardo, Serena e José Aristides para o diretor do hospital, que proíbe a entrada deles no local. Judith, para ganhar a confiança de Cristina, lhe diz que não concordou com a atitude de Eduardo.

O delegado se convence de que o incêndio na casa de Rafael foi um acidente. Zulmira pensa em contar ao delegado que suspeita que Cristina iniciou o incêndio, mas teme prejudicar Ivan. Ciro fala para Agnes que Cristina está envolvida na morte de Luna e diz que precisam encontrar as joias para provar isso. Kátia lembra que Crispim. Crispim sente saudades de Kátia, mas não admite. Um cobrador confisca as panelas do restaurante, deixando Olívia desesperada. Cristina expulsa Felipe de casa. Cristina acusa Felipe de atrapalhar o tratamento de Rafael. Felipe fica indignado, mas não tem outra alternativa, se não, ir embora. Olívia manda Vitório usar uma velha bacia para fazer macarrão e veste seus funcionários de chineses.

Mirna percebe que Crispim ainda gosta de Kátia e decide ajudá-lo. O juiz fica encantado com a noite chinesa do restaurante de Olívia, para ódio de Raul. Bernardo avisa Raul que as formigas estão destruindo o roseiral e pergunta se o veneno encomendado já chegou. Raul garante a Bernardo que o avisará quando o veneno chegar. Jorge conta a Raul que Olívia cozinhou numa bacia e ele exige que ele diga isso ao juiz. Rafael é levado para casa. Débora avisa Zulmira que só ela e Cristina poderão entrar no quarto de Rafael. Serena diz a Hélio que ela precisa se aproximar de Rafael de qualquer maneira.

