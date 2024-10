Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (10)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (10) vai ao ar às 16:55, após 'O Grande Milagre'. Nesse capítulo, Eduardo descobre que o fogo afetou as córneas de Rafael e que ele pode não voltar a enxergar.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Eduardo descobre que o fogo afetou as córneas de Rafael e que ele pode não voltar a enxergar. Débora se aproveita do fato de Rafael estar no hospital e demite Eurico e Zulmira. Ivan tira o galão de gasolina do atelier e o esconde. Cristina explica para Ivan que vai cuidar dos negócios de Rafael enquanto ele estiver debilitado e fará de tudo para prejudicá-lo. Serena pede a ajuda de José Aristides para salvar Rafael. Felipe convence Eduardo a deixar José Aristides tratar de Rafael. José Aristides coloca argila nos ferimentos de Rafael para que sua febre passe.

Cristina tenta entrar no quarto de Rafael, mas Felipe e Eduardo a impedem. José Aristides manda a doença ir embora. Ivan conta para Cristina que viu Serena e José Aristides no hospital. José Aristides termina o tratamento e vai embora. Serena implora para Eduardo deixá-la ficar. Cristina entra no quarto de Rafael e não reconhece Serena, que está vestida de enfermeira. O mendigo diz a Generosa que está procurando por Ofélia. Ivan manda Débora voltar atrás na demissão de Eurico e Zulmira. O delegado diz a Cristina que o incêndio parece não ter sido um acidente e pergunta qual foi a participação dela.

Rafael abre os olhos. Serena fala com Rafael, mas como ele não reage, a deixa assustada. Cristina conta ao delegado que o incêndio foi um acidente e afirma que ela e Rafael se amam muito. Olívia chega atrasada à audiência de conciliação e, para desagrado do juiz, aparece com uma roupa muito espalhafatosa. Generosa pergunta o que o mendigo quer com Ofélia e, como ele se recusa a dizer, ela não conta onde a mãe de Divina mora. José Aristides colhe folhas de babosa para usar no tratamento de Rafael. Eduardo explica para Serena e Felipe que não sabe quanto tempo Rafael vai demorar para reagir.

José Aristides se veste de enfermeiro para entrar no quarto de Rafael e passa a babosa em sua pele. Raul afirma para o juiz que Olívia não pagou as dívidas do restaurante e ainda por cima gastou dinheiro fazendo vestidos. Ciro fala para Agnes que acha que foi Cristina quem provocou o incêndio. Cristina entra no quarto de Rafael e vê José Aristides e Serena.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.