Previsão do signo de Leão para hoje, 10 de outubro

Quinta-feira chega com a Lua Crescente em Capricórnio, pedindo responsabilidade e seriedade em suas ações. Agora, os sinais estão mais claros, e o que foi iniciado na Lua Nova do dia 2/10 começa a ganhar forma. A interação da Lua com Saturno, Marte e Vênus trará tanto facilidades quanto desafios. Saturno nos lembra que sabedoria e equilíbrio são essenciais ao lidar com situações desafiadoras. Mantenha a calma e evite se empolgar demais. É um momento para agir com estratégia e consciência, plantando as sementes certas para o futuro.

Signo de Leão hoje

Agora é o momento de consolidar o que você começou na Lua Nova, especialmente em relação a hábitos, saúde e organização. A interação com Saturno sugere que a responsabilidade e o esforço disciplinado serão necessários para ver progresso. Marte traz energia para realizar suas tarefas, mas é importante equilibrar o entusiasmo com paciência para não se sobrecarregar. Seja cuidadoso com sua saúde e rotina, e use esse período para estruturar melhor o seu dia a dia. Os pequenos ajustes que você fizer agora trarão grandes recompensas no futuro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.