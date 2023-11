Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 21 de novembro

Os dias parecem confusos. Mercúrio está no signo de Sagitário, voando alto, buscando significados, direção e caminhos, mas nas suas andanças ele encontrou Quíron, um corpo celeste que expõe nossas feridas, dores e aflições. Pode ser que você tenha acordado com alguns incômodos, mas Mercúrio vai te ajudar a decifrar essas dores.

Hoje é um bom dia para encontrar respostas em relação a tudo que fere sua autoconfiança e autonomia.

Chegou a hora de expor suas feridas, pois se você coloca sua armadura, impede que elas sejam curadas. Lembre-se que esse processo de construção do seu eu está trazendo muitas curas, pois o que causa dor aqui é a falta de coragem e independência.

Aproveite que Marte e Plutão vão te ajudar a liberar tudo que te paralisa, se desprender do que não tem mais valor.

Gêmeos

Com Marte em sintonia com Plutão, tudo indica que é tempo de cuidar das suas amizades e dos seus relacionamentos interpessoais. Depois de alguns danos ou conflitos, chegou a hora de restabelecer o bem-estar com o seu círculo social.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.