Previsão do signo de Escorpião para hoje, 17 de abril

A Lua chega no signo de Virgem. Tente colocar ordem na bagunça. Fique atento(a) aos sinais. Estamos vivendo uma semana de muitas revelações e escolhas. Não fuja das decisões. Tome as rédeas da sua própria vida. A Lua, Vênus e os Nodos lunares interagem com a intenção de te mostrar o caminho. Não te subestimes mais.

Signo de Escorpião hoje

Você já sabe o que é importante e o que não é importante para você. Coloque um fim no que não faz mais parte da sua vida. Tem muita coisa para acontecer na sua vida, mas essas coisas só vão chegar quando você liberar espaço.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.