Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de outubro

A Lua entra em Sagitário, trazendo uma energia de otimismo e expansão. Esse é um bom momento para pensar grande, explorar novas ideias e se perguntar: para onde você está apontando sua seta? Sagitário nos convida a mirar nossos objetivos com confiança, mas também pede que tenhamos clareza sobre o que estamos buscando.



Júpiter, o regente de Sagitário, está em Gêmeos, ampliando as possibilidades e abrindo novas portas. No entanto, com tantas opções à sua frente, é fácil se dispersar. O desafio do dia será manter a flexibilidade, adaptando-se às circunstâncias, mas sem perder de vista o que realmente importa. Tente focar em suas prioridades e evitar distrações para seguir adiante com propósito.

Signo de Capricórnio hoje

Este é um bom momento para fazer uma pausa e refletir sobre o que está por vir. A Lua em Sagitário te convida a olhar para o futuro com otimismo, mas sem perder a responsabilidade. Use esse dia para planejar seus próximos passos sem se perder em detalhes ou distrações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.