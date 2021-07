Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de julho

Nesta quinta-feira (29), os astros prometem boas energias, mas também nos convidam a agir com o coração, tomando coragem para ir atrás do que verdadeiramente desejamos. A presença da Lua em Áries nos ajuda a sentir mais determinados, mas também pode despertar certos incômodos e irritações.

rincipalmente no início do dia, quando a Lua forma uma conjunção com Quíron, alguma situação dolorosa pode vir à tona, relacionada a alguma ferida do passado. É preciso tomar cuidado com a intensidade e a variação de humor nesses momentos, para que você não fale o que não deve ser perceber. Algum sentimento ou alguma pessoa que sempre são um obstáculo para a sua evolução pessoal podem se evidenciar nesse momento.

Existem gatilhos que sempre nos ferem e que tendem a prejudicar o autocontrole, como se nos impedissem de agir com serenidade e consciência. As situações que vão acontecer no decorrer do dia podem te ajudar a identificar esses gatilhos. Tente refletir sobre eles com calma para que não sejam um empecilho constante.

Amor

Se engana muito quem pensa que uma vida feliz e realizada é algo diretamente ligado à relacionamentos sem problemas. Enquanto duas pessoas diferentes buscarem seguir um mesmo caminho, as incompatibilidades vão vir à tona diariamente, e é preciso disposição, sabedoria e diálogo para saber superá-las.

Carreira

Hoje você pode se sentir especialmente irritado com as coisas que saíram do controle. Porém, as situações que estão se evidenciando nesse momento têm como finalidade te preparar psicologicamente e te levar a desenvolver habilidades que serão úteis no futuro, para enfrentar novos desafios, saber superá-los e se tornar um profissional mais bem preparado(a).

Dinheiro

A entrada de Marte em Virgem que está acontecendo hoje tende a despertar o seu lado mais crítico e rígido, o que te ajuda a fazer um plano financeiro mensal, com o objetivo de economizar e investir.

