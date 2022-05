Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 19 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua, que ingressou no signo de Capricórnio ontem, forma uma quadratura com Quíron em Áries, o que indica que alguma ferida emocional pode vir à tona neste momento. É preciso ter cuidado para não reagir de forma explosiva, porque a Lua também está formando uma quadratura com Vênus em Áries, e isso tende a nos deixar mais impulsivos. Para lidar melhor com toda essa energia que é despertada pela influência ariana, podemos direcionar nossos esforços para cumprir os compromissos de forma mais dinâmica. Apesar dos aspectos desafiadores, a Lua também está formando uma angulação favorável com Urano, o que ativa a nossa imaginação para colocar mais criatividade em nosso dia a dia.A presença da Lua no seu signo tende a fazer com que você se sinta mais confiante. Porém, as quadraturas que este astro está formando hoje tendem a evidenciar o seu lado arrogante, e você pode acabar magoando alguém. Lembre-se que nem todas as suas opiniões precisam ser ditas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.