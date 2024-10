Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de outubro

O Sol em Libra e a Lua em Aquário abrem as portas para um domingo cheio de possibilidades. O clima está leve e pede encontros, passeios e até comemorações. O dia começa com uma energia harmoniosa, favorecendo momentos de conexão e troca. Aproveite para relaxar e estar com quem faz seu coração leve.



No entanto, ao longo do dia, pode ser que algumas pessoas tentem incomodar ou gerar desconforto. Não se deixe abalar. Mercúrio em Escorpião traz intensidade nas comunicações, então cuidado para não falar sem pensar. As palavras podem ter um impacto mais profundo do que o esperado, e há risco de gerar inimizades ou mal-entendidos que podem ser difíceis de reverter.



A frustração alheia pode tentar te puxar para baixo, mas lembre-se: o que não te pertence, não deve pesar em seus ombros. Evite se envolver em provocações ou conflitos desnecessários. Sei que essa semana foi intensa, mas agora é o momento de buscar leveza e não carregar mais do que você pode suportar.

Signo de Capricórnio hoje

Construir exige paciência, mas às vezes é necessário uma pausa. O que você está adiando porque tem medo de parar e reavaliar seus passos?

Tarefa: Faça uma pausa consciente hoje. Reflita sobre seus projetos e reorganize suas prioridades para a semana.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.