Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de junho

Todo dia é dia de recomeçar. Se você anda se sentindo perdido ou sem foco, os próximos dias vão te ajudar a fazer o que precisa ser feito. Sinto que tudo tende a fluir da melhor forma. O céu está pedindo ajustes, reparos e consertos. E se hoje você for surpreendido com algum acontecimento que não estava no script, tente manter a calma. Quando a Lua cheia no signo de Aquário bate de frente com Urano em Touro, as surpresas chegam e nem sempre são agradáveis, mas quebrar as resistências é o grande aprendizado do momento. E se for desafiador, não se desespere, pois é exatamente aí que existe a necessidade de mudança.

Signo de Câncer hoje

Você anda se esforçando muito tentando atingir uma meta profissional ou alguma ambição. Continue paciente, pois você também está aprendendo sobre o tempo. Hoje você pode sentir o gostinho do reconhecimento. E se tiver que desapegar ou romper com alguma situação, deixe ir. Vai ser melhor para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.