Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de setembro

Depois de uma semana intensa emocionalmente, hoje você vai respirar em paz. Se em algum momento você sentiu como se estivesse afundando nesse mar de emoções, agora é a hora de recuperar o fôlego. Com o Sol em Virgem interagindo harmoniosamente com a Lua em Capricórnio, ambos signos de terra, temos uma sexta-feira propícia para o trabalho focado e para colocar a vida em ordem. Esse é um dia excelente para focar em produtividade, organização e realização. No entanto, fique atento! Em algum momento, a Lua vai tensionar com Vênus, o que pode trazer pequenos conflitos. Evite se deixar levar por coisas insignificantes. Acalme-se e foque no que realmente importa, pois lá na frente você verá o quanto já superou e cresceu.

Signo de Câncer hoje

Canceriano(a), a semana foi pesada emocionalmente, mas hoje você pode começar a recuperar sua estabilidade. Concentre-se no trabalho e evite conflitos. O dia pede foco e produtividade, mas também equilíbrio nas emoções. Pequenos desentendimentos podem surgir, mas não se deixe abalar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.