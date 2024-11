Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de novembro

É Lua nova e você se sente meio confuso. Mas lembra-se que estamos sob um céu potente, passando por um momento de regeneração e purificação. A maioria de nós precisa de um pouco mais de tempo para se preparar para as mudanças de vida a caminho e para os hábitos melhores que precisam ser adquiridos. E tudo bem. Foque em cultivar o solo dos seus sonhos. O lugar onde vai plantar suas sementes deve estar livre de quaisquer distrações.



E nada melhor do que uma Lua nova no signo de Capricórnio. Aproveite, pois estamos sob a influência do signo do foco, da paciência. Capricórnio é aquele que se prepara para o sucesso. Defina suas intenções e se comprometa com elas. O dia te convida a estruturar, organizar e colocar os pés no chão. Você está sendo chamado a amadurecer e dar forma aos seus planos. Depois de muitos questionamentos e reflexões, a Lua em Capricórnio pede que você trace um caminho concreto, transformando ideias e sonhos em algo tangível.



Dicas para o dia:



Priorize: Escolha o que é essencial e foque nisso, eliminando o que dispersa; Faça uma lista de objetivos: Selecione os próximos passos para suas metas de longo prazo; Seja gentil consigo mesmo, pois Capricórnio pode trazer rigidez. Permita-se pequenos avanços e respeite seu ritmo. Para Capricórnio não é permitido pressa. Evite atalhos: Estruturas sólidas exigem paciência. Aplique-se nas suas atividades com compromisso e perseverança.

Signo de Áries hoje

Depois de dias de questionamento, hoje é o momento de agir com propósito. A Lua em Capricórnio pede que você organize suas metas. Como estruturar melhor seus esforços? Escolha um objetivo e dê um passo concreto em sua direção.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.