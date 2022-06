Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de junho

Signo de Áries hoje

Ontem a Lua entrou na fase nova enquanto estava transitando pelo signo de Câncer. Esse é um dos momentos mais esperados do mês, já que essa fase lunar é famosa por proporcionar novos começos e oportunidades que trarão resultados a longo prazo, nos ajudando a renovar nossas energias e nos impulsiona a criar novos projetos. Porém, outra necessidade evidenciada por essa lunação é a de descansar, porque os últimos dias foram turbulentos para todos nós, principalmente no âmbito profissional. Além disso, os trânsitos deste momento podem desencadear algumas reviravoltas que despertam inseguranças e conflitos gerados por falhas na comunicação e por uma visão idealizada do outro, que nos faz enxergar apenas aquilo que desejamos, ignorando o que não queríamos que fosse verdade.É importante escutar os sinais que o seu corpo e a sua mente estão te dando, porque muitas vezes você tende a ignorá-los devido à correria do dia a dia. Para que você consiga iniciar novos projetos que sejam verdadeiramente frutíferos, é necessário planejá-los com calma e estar preparado física e psicologicamente para colocá-los em prática.