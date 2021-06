Previsão do signo de Áries para hoje, 18 de junho

Hoje a Lua entrou na fase crescente às 00:53, enquanto estava formando um aspecto desarmônico com o Sol em Gêmeos. Essa lunação representa o momento em que nossas ideias e planos que foram cultivados na última fase lunar começaram a frutificar. Porém, esses frutos também dependem de um cuidado especial em que mente e espírito (o Sol e a Lua, respectivamente) precisam estar em harmonia. Assim, torna-se possível organizar seus pensamentos para que a tensão entre esses dois astros não gere irritação e confusão mental. As energias virginianas nos ajudam a dar continuidade aos projetos que ainda não tiveram o resultado esperado com um olhar mais minucioso e detalhista. Essa Lua crescente em Virgem pode nos ajudar a analisar o mundo físico e emocional de maneira prática e objetiva. Por isso, nesse momento as relações afetivas precisam estar em uma dinâmica mais funcional e ordenada, o que traz mais segurança e estabilidade.

Signo de Áries hoje

As energias virginianas podem ser tensas para os nativos de Áries, por despertar um posicionamento mais crítico, que pode acabar fazendo com que você se exceda com comentários desnecessários. Nesse momento, é mais interessante voltar seu olhar para suas próprias vivências, sem projetar suas inseguranças nos outros.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.