Previsão do signo de Áries para hoje, 17 de dezembro

Prepare-se para um dia de altos e baixos, mas com um toque especial de inspiração!



Ao despertar, você poderá se sentir um pouco fora de sintonia. Alguns incômodos e uma leve sensação de desânimo podem pairar no ar. Mas não se preocupe, essa fase passageira logo dará lugar a energias mais vibrantes. A partir do meio-dia, as coisas começam a se encaixar e a fluir positivamente. Aproveite esse momento de clareza e produtividade para realizar suas tarefas e alcançar seus objetivos. As energias estarão a seu favor, impulsionando suas ações e abrindo caminhos. A noite a Lua entra em Leão e se opõe a Plutão, trazendo à tona emoções intensas e desafiadoras. É hora de ter cautela com a impulsividade e evitar conflitos desnecessários.

Signo de Áries hoje

A Lua em Leão acende a sua chama interior, te impulsionando a buscar o centro das atenções. Aproveite essa energia para se expressar criativamente, seja através da arte, da música ou de qualquer atividade que te permita mostrar seus talentos. Mas cuidado com a impulsividade e o excesso de confiança, que podem te levar a atritos desnecessários. Canalize essa energia vibrante para realizar seus sonhos com paixão e determinação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.