Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de setembro

Começamos a semana com uma energia de eclipse no ar. E na madrugada, provocação entre a Lua e Urano, pode trazer tensões inesperadas. Talvez você se veja preso(a) em ideias fixas, debatendo questões que parecem sem saída. A teimosia pode fazer o ambiente ficar desconfortável, mas, logo cedo, a Lua chega em Peixes, pedindo um toque de sensibilidade. Em vez de tentar resolver tudo pela razão, tente sentir o que esses incômodos estão querendo te mostrar. À medida que o dia avança, a interação da Lua com Marte pode acentuar as emoções. Respire fundo e permita-se olhar para as situações com mais leveza.



No fim do dia, Vênus se opõe a Quíron, trazendo à tona dores antigas e feridas que você talvez esteja evitando encarar. Hoje é um dia propício para perceber essas decepções, reconhecer onde está doendo e dar o primeiro passo para a cura. Não adianta carregar essas feridas por mais tempo. Cuidar delas agora é o único caminho para seguir mais leve.

Signo de Áries hoje

Hoje pode ser um dia de desafios internos, ariano(a). O conflito entre a Lua e Urano pode mexer com a sua necessidade de liberdade e, ao longo do dia, você pode se sentir pressionado(a) por ideias fixas. No fim do dia, a oposição entre Vênus e Quíron vai te empurrar a confrontar feridas que há tempos você tenta evitar. É hora de agir, mas também de se permitir sentir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.