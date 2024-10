Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de outubro

O dia começa sob um aspecto tenso entre a Lua e Vênus, trazendo à tona questões emocionais que podem mexer com a autoestima e os relacionamentos. Pode ser um momento de sensibilidade, onde cobranças internas ou externas surgem, criando uma necessidade de avaliar como estamos nos relacionando com nós mesmos e com os outros. No decorrer do dia, a Lua faz aspectos harmoniosos com Urano e Netuno, oferecendo uma oportunidade para enxergar as situações sob uma nova perspectiva. Urano traz a chance de quebrar padrões emocionais que te aprisionam ao passado, enquanto Netuno suaviza as tensões e te conecta com a sua intuição, convidando a sonhar e a buscar respostas além do óbvio.



Ao se aproximar de Plutão, exatamente às13h, a Lua carrega uma energia de profundidade e transformação, que pede coragem para enfrentar medos e desafios internos. Esse encontro pode sinalizar um momento de libertação, onde velhas emoções e padrões podem ser transformados, abrindo espaço para novos começos. Evite soltar informações, o melhor a fazer nesse momento é silenciar e ouvir sua intuição. Vá devagar.

Signo de Áries hoje

A Lua em Capricórnio ilumina sua carreira, convidando você a refletir sobre sua vida profissional. Este é o momento para reavaliar suas metas e assumir uma postura mais séria sobre o que deseja construir. Urano e Plutão sugerem que é hora de fazer mudanças estruturais, buscando mais autonomia em seu trabalho. A estabilidade só virá com uma transformação profunda.



A pergunta é: O que você está pronto para mudar na sua vida profissional?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.