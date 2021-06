Previsão do signo de Aquário para hoje, 19 de junho

Ontem a Lua começou a transitar por Libra, despertando uma postura mais diplomática em todos nós. A influência desse signo desperta em nós a necessidade de harmonizar a vida, para estar em paz com o mundo externo e interno. Por isso, é um momento interessante para ponderar sobre suas últimas atitudes, considerando as consequências que resultaram delas. Assim, torna-se possível compreender o quão assertivo você tem sido para tomar decisões e, caso você perceba que essas não foram bem pensadas, esse é um ótimo momento para dialogar abertamente com as pessoas envolvidas. Saiba pedir desculpas quando identificar que o seu comportamento não foi adequado, lembrando que o orgulho apenas dificulta o desenvolvimento das suas relações e de si mesmo como pessoa. Durante essa semana, estamos sendo fortemente influenciados pela quadratura que está acontecendo entre Saturno e Urano (que tem força até o dia 25/06). Quando esses dois planetas estão em Aquário e Touro, respectivamente, formam um aspecto tenso que indica problemas com as instituições políticas, financeiras e sociais.

Signo de Aquário hoje

Os nativos de Aquário são convidados a refletir sobre as suas prioridades e a resolver as pendências que têm deixado para depois. Além disso, esse é um momento oportuno para buscar mais ativamente a felicidade, cuidar mais das emoções e das relações. Focar apenas no trabalho faz com que esse se torne maçante.



