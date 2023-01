Prefeito anuncia Carnaval da cidade por 'Big Fone', no Ceará

Os moradores da cidade cearense de Jaguaruana, distante 258 km de Fortaleza, tiveram o anúncio da festa de Carnaval da Cidade feito de uma forma inusitada.

O prefeito Elias Oliveira gravou vídeo atendendo o "Big Fone", um telefone público na frente da Prefeitura. Na ligação, uma voz alterada por computação - tal qual a do Big Boss - revelou que o prefeito "ganhou" o poder de anunciar as atrações do Carnaval.

Segunda a chamada do "Big Fone", o casting de artistas do período carnavalesco será anunciado na segunda-feira (23), às 11h30

"O Big Fone tocou hoje na Avenida Simão de Góis e o prefeito Elias do Sargento está com uma missão muito importante. Será que ele está preparado para essa prova de resistência e ficará em silêncio até segunda-feira?", diz a postagem da publicação nas redes sociais.

Pandemia suspendeu Carnaval em 2022

No ano passado, tanto o Réveillon quanto o Carnaval do município foram suspensos em virtude da pandemia do coronavírus.

Na época, o prefeito chegou a fala sobre o uso de investimento público para cuidar da população. "Nosso compromisso sempre será investir corretamente o dinheiro público e cuidar dos cidadãos jaguaruanenses", ressaltou Elias Oliveira.