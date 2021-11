Oposto complementar: descubra o de cada signo

O zodíaco é simbolizado por um círculo que dispõe os 12 signos lado a lado. Sendo assim, cada um deles fica oposto a outro, e ambos são regidos por elementos que se complementam. Por isso, oposto complementar. Podemos pensar que, além de compartilharem dos mesmos elementos, também são tensos opostos. Isso porque a existência de um pode provocar a inexistência de outro.

Os quatro elementos

Cada signo pertence ao domínio de um dos elementos da natureza - Terra, Ar, Fogo e Água - que representam o equilíbrio 'perfeito'.

Fogo é o elemento que confere à Áries, Leão e Sagitário o seu idealismo, determinação, espírito aventureiro e senso de imediatismo.

Toda essa energia é contrária à natureza versátil, mutável e filosófica de Gêmeos, Libra e Aquário, que são signos de Ar.

A supersensibilidade, a intuição e a introspecção dos piscianos, escorpianos e cancerianos é referente à Água, que é oposta à racionalidade e à praticidade dos signos de Terra: Touro, Virgem e Capricórnio.

A ideia de complementar

Para melhor entendimento, separamos o termo `oposto complementar` por dois. Essa ideia de complementaridade nada tem a ver com a noção de “metade da laranja" que crescemos escutando, porque somos todos seres completos.

Isso significa que cada um possui toda a potencialidade necessária para ser a melhor versão de si mesmo, mas para integrar todas essas aptidões de forma positiva é necessário passar por um processo de amadurecimento, o que envolve a influência do meio externo.

Por esse motivo, o ambiente em que fomos criados e os que escolhemos viver posteriormente são tão importantes em nossas vidas, tendo caráter decisivo para encaminhar a forma como desenvolvemos a nossa personalidade.

Dessa forma, algumas pessoas com as quais nos relacionamos de maneira mais profunda terão papel fundamental em nossas vidas, porque as nossas experiências mais marcantes são como moldes, sempre deixando marcas, sejam elas positivas ou negativas.

A ideia dos opostos

Na Astrologia, acreditamos que mesmo as situações mais traumáticas têm um propósito maior. Se resume em criar um contexto propício para transformar os traços da nossa personalidade que não são compatíveis com quem precisamos ser, para nos tornar seres mais evoluídos.

Entretanto, essa percepção não é nada fácil, porque envolve o reconhecimento dos traços que você tenta reprimir, por serem coisas "inadmissíveis” de acordo com o seu ponto de vista racional.

A agressividade e a repulsa que temos com pessoas que não gostamos são apenas mecanismos de defesa inconscientes que emergem quando alguém mexe com nossas “sombras”. Nesses casos mais desafiadores podemos aprender o máximo, e é por isso que as pessoas que amamos têm a capacidade de afetar nosso equilíbrio emocional de forma tão intensa.

Seguindo essa linha de raciocínio, conseguimos compreender de onde veio o ditado popular “os opostos se atraem”.

Os opostos complementares

Nesse sentido, percebe-se que a ideia de oposto complementar não se aplica apenas às pessoas que nos relacionamos afetivamente, mas também é válida a nível pessoal. Sendo assim, entendemos que as características signo oposto complementar tangem os traços da sua personalidade que necessitam de certo esforço para serem integrados de forma saudável.

ÁRIES E LIBRA

Áries é o primeiro signo do zodíaco, caracterizado pela determinação e impulsividade, regido pelo Sol, que lhe confere uma tendência egoísta. Libra, por suas vez, é um signo simbolizado pela balança, se relacionando com a ponderação e a harmonia.

Os arianos costumam não ter muita paciência com o jeito indeciso dos nativos de Libra. São opostos complementares porque desenvolver a paciência antes de agir, focando apenas no necessário é algo que pode ser aprendido quando essas energias são bem integradas.

TOURO E ESCORPIÃO

Ambos são signos relacionados à sensualidade e, por isso, a atração entre casais é notável. Mas a intensidade de Escorpião bate de frente com a estabilidade característica de touro, marcando um confronto entre razão e emoção.

Se tornam oposto complementar porque ambos os signos têm o ciúmes como reação à insegurança, mas enquanto os escorpianos são rancorosos e até mesmo vingativos, os taurinos tendem a se afastar.

GÊMEOS E SAGITÁRIO

Em relacionamentos, Gêmeos e Sagitário tendem a desenvolver um companheirismo notável, o que pode marcar amizades, romances e até mesmo sociedades.

Por outro lado, a postura de “sabe tudo” característica desses dois signos é desafiadora, exigindo evoluir a capacidade de compreensão para integrar essas tendências com mais harmonia.

CÂNCER E CAPRICÓRNIO

Câncer é conhecido pela sensibilidade e por uma postura vitimista, enquanto Capricórnio é um signo marcado pela racionalidade, além de ser regido por Saturno, planeta que cobra responsabilidade. Ambos são apegados, apesar de os capricornianos não demonstrarem com frequência, o que configura relações intensas de “amor e ódio” - perfeito para serem oposto complementar.

LEÃO E AQUÁRIO

As energias de Leão e Aquário batem de frente no quesito liberdade quando se trata de relações afetivas, porque ambos são signos independentes, mas também têm um forte espírito de liderança, o que pode fazer com que haja uma “disputa de poder”.

A criatividade e a autenticidade são características desses signos que podem ser um ponto de partida para a harmonização dessa oposição, e o grande desafio é aprender a deixar o orgulho de lado.

VIRGEM E PEIXES

Os piscianos vivem no mundo da Lua, enquanto Virgem é racional até demais, o que pode fazer com que sejam frios. Em relação à espiritualidade, Peixes é o signo mais intuitivo, enquanto Virgem é o mais cético.

Essa é uma das oposições mais marcantes do zodíaco, porque desperta sentimentos muito fortes, marcando relacionamentos de amor e ódio que precisam de um grande esforço para serem harmonizados. Em se tratando do âmbito pessoal, essa é a clássica batalha entre razão e emoção.

