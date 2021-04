Nascem filhos gêmeos dos jornalistas Andréia Sadi e André Rizek

Os filhos gêmeos dos jornalistas Andréia Sadi e André Rizek nasceram na manhã desta quarta-feira (7). João e Pedro passam bem e pesam 2,8 e 3,1 quilogramas (kg), respectivamente. As informações são do jornal O Globo.

A divulgação do nascimento foi feita pela repórter Gabriela Moreira durante o programa Seleção SporTV, apresentado por Rizek. Coincidentemente, os meninos nasceram no Dia do Jornalista — profissão exercida pelos dois pais.

"Essa nossa profissão tão machucada nos últimos tempos, mas tão importante. Eu diria que é um recado pro mundo: a gente resiste e a gente se multiplica", disse a repórter ao vivo.

A chegada dos bebês também foi pauta no programa Estúdio I, da GloboNews. "A mamãe passa bem. O papai está feliz. Eles são lindos, estou aqui com a foto. Pedro nasceu primeiro e em seguida veio o João", comentou a jornalista Natuza Neri, incluindo que pediria autorização para que a imagem fosse mostrada na televisão.

A jornalista Maria Beltrão também parabenizou a colega. "Que Deus abençoe minha amiga Sadi. Enquanto houver vida, há esperança. Eles vieram em dose dupla no Dia do Jornalista".

Natuza ainda compartilhou uma informação curiosa: Sadi engordou dez kg durante a gravidez. Desses, quase seis eram dos dois filhos.

Legenda: Peças de roupas têm escritas as frases "eu amo meu irmão gêmeo", em tradução literal. Foto: reprodução/Instagram

Em postagem publicada nessa terça-feira (6), a mãe dos pequenos publicou duas peças de roupas que fazem parte do enxoval dos filhos, presente dos jornalistas Jacqueline Brazil e Luiz Carlos Júnior. "Que os dois pequenos Pedro e João encham ainda mais vocês de alegria! Muito amor e saúde!", disseram em cartão.