Modelo Marcelle Bittar, irmã de empresário morto no Eusébio, faz homenagem nas redes sociais

A modelo paranaense Marcelle Bittar usou as redes sociais na terça-feira (19) para homenagear e se despedir do irmão Diogo Bittar de Almeida, de 36 anos, que faleceu após ser baleado em um assalto no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último domingo (17).

"Eu queria ter passado mais tempo com você, queria ter te abraçado mais, falado que te amo com mais frequência, queria ter falado do orgulho que tenho de você, do homem que se tornou e da família linda que construiu. Queria estar do seu lado nesse momento, queria cuidar de você para que ninguém te fizesse mal", escreveu ela no Instagram.

Diogo estava de passagem por Fortaleza em uma confraternização familiar. No momento em que um casal de amigos se direcionava a um veículo, o assalto foi anunciado e ele tentou intervir na ação criminosa, mas foi baleado após tentar dar um chute em um dos suspeitos.

Marcelle ainda citou a relação próxima com o familiar. "Você era o meu porto seguro, meu maninho, aquele que tinha resposta pra tudo. Vai meu irmão, seu coração sempre foi muito grande para caber nesse mundo insignificante que vivemos. Como diz o livro que vocês deram pra Lis: 'Eu te amo daqui até a lua, ida e volta'", finalizou.

Nos comentários, colegas deixaram mensagens de carinho e lamento pela morte de Diogo. "Meus sentimentos amiga! Surreal esse país que vivemos! Que Deus possa acalmar seu coração! Te amo! Conte comigo", escreveu a modelo Isabeli Fontana.

Suspeitos presos

Os suspeitos do crime que vitimou Diogo Bittar foram identificados como Allan de Oliveira Rocha, de 20 anos, com antecedentes por posse ilegal de arma de fogo, roubo e receptação; e Rubens das Neves Sousa, 18, com antecedentes por tráfico de drogas. A dupla foi presa e, com eles, a PMCE recuperou o veículo roubado, apreendeu um revólver calibre 38, dois celulares e um fone de ouvido.

O material e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde um inquérito policial por latrocínio foi lavrado. O caso foi transferido posteriormente para a Delegacia Metropolitana de Eusébio, responsável por conduzir a investigação.

A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2046, da Delegacia Metropolitana de Eusébio.

As informações podem ser direcionadas também para o número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos, segundo a Pasta.