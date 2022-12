Melhores do Ano: Silvero Pereira leva mãe, que tieta elenco de Pantanal na premiação

O ator cearense Silvero Pereira, 40 anos, chegou com brilho para as gravações da premiação "Melhores do Ano 2022", organizada pelo "Domingão" da Globo, nesta sexta-feira (16). Nas redes sociais, compartilhou imagens com a mãe, Rita Pereira, que "tietou" diversos atores da novela Pantanal.

"Hoje gravamos o especial do Melhores do Ano 2022 do Domingou. Mas quem se divertiu mesmo foi minha mãinha que fez a Tiete geral com o Pantanal", escreveu o ator.

Legenda: Dona Rita era só sorriso ao lado de Murilo Benício Foto: Reprodução/Instagram

Rita aparece em fotos ao lado do Osmar Prado, que fez o "Velho do Rio" em Pantanal, assim como de outros atores como Juliano Cazarré, Murilo Benício e Isabel Teixeira. No evento, tirou foto até mesmo com o cantor João Gomes.

Silvero foi vestido com uma peça do designer de moda Kallil Nepomuceno e com brinco da artista indígena Kaiti Artes.

Legenda: Dona Rita também tirou foto com Juliano Cazarré Foto: Reprodução/Instagram

Dea Amaral e Rita

Além dos atores de Pantanal, a mãe de Silvero ainda compartilhou um momento fofo ao lado de Dea Amaral, mãe do humorista Paulo Gustavo, que faleceu por complicações da Covid-19 aos 42 anos.

Em vídeo, as duas aparecem abraçadas e sorrindo, prontas para tirarem uma foto. "Ela disse que pode", falou Rita, rindo com a situação.