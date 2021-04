Marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas posta celebração de terço e mensagem de otimismo

O dermatologista Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, publica a rotina de terços virtuais com mensagens de otimismo pela saúde do ator diariamente. Nesta quinta-feira (22), ele usou o Instagram para mostrar momentos de orações pela melhora do companheiro.

Após comentar do otimismo da volta de Paulo Gustavo para casa nas redes sociais, Thales Bretas, fez storie com trecho do livro "Minutos de Sabedoria". "Resolvi ler do ano que nasci, 1988... Gostei", publicou o dermatologista.

Legenda: Thales Bretas publicou celebrações religiosas por saúde de Paulo Gustavo Foto: Reprodução/Instagram

Na página fotografada, o trecho: "Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através dos seus atos e de suas palavras de compreensão e otimismo".

Diariamente, Thales Bretas divulga informes e pede orações ao marido por meio das redes sociais. O médico, inclusive, celebrou "pequenas interações" feitas por Paulo e registradas na UTI nos últimos dias.