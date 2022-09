Lady Gaga chora após cancelar último show da turnê durante tempestade nos EUA

Lady Gaga publicou um vídeo chorando após o último show da turnê "Chromatica Ball" ser cancelado no meio da apresentação por conta de uma tempestade com muitos raios em Miami, na Flórida (EUA). Faltavam seis músicas para acabar o show quando a cantora avisou aos 65 mil fãs que o evento teria de acabar mais cedo na noite desse sábado (17).

"Sinto muito que não possamos terminar, mas não quero colocar sua vida em perigo e nem a nossa. Então obrigada, e cheguem em casa com segurança. Deus os abençoe e obrigada por terem vindo ao nosso show", falou a artista, já emocionada, ao público presente.

Após o fim antecipado da apresentação, Lady Gaga foi ao Instagram aos prantos falar sobre o ocorrido e pediu desculpas aos "little monsters" — nome de sua fã base —.

"Nós realmente tentamos levar o show até o fim, mas não pudemos porque mesmo que a chuva tenha parado havia muitos raios caindo perto de nós. Eu não sei o que eu faria se alguma coisa acontecesse ao público ou a alguém da minha equipe', disse no vídeo.

Leia texto de Lady Gaga aos fãs na íntegra:

"Me desculpe, eu não consegui terminar o show. Era muito perigoso e os relâmpagos estavam imprevisíveis e mudando a cada momento. Eu amo vocês. Por anos alguns de vocês me chamaram de 'mãe monstro' e, no meu coração, eu sabia que era melhor mantê-los seguros. Obrigado por acreditar em mim. Esta foi a maior turnê da minha vida e vou guardar esse momento para sempre – demorou muito para me curar, mas consegui. Claro, claro, eu queria cantar 'Rain on Me' na chuva. 'Prefiro estar seco, mas pelo menos estou vivo'. Acho que de alguma forma eu sabia que esse momento aconteceria e sou muito grata a vocês, meus dançarinos, minha banda, toda a equipe, minha família e amigos. Segurança primeiro. Eu amo vocês. Obrigada pelas flores e os aplausos e pela compreensão. Vidas importam".

'Chromatica Ball'

A "Chromatica Ball" começou em julho, na Alemanha. A cantora passou por países como Suécia, França, Holanda, Reino Unido e Japão, antes de chegar aos Estados Unidos, onde ocorreram as apresentações da última parte do turnê, que apresenta o álbum "Chromatica", de 2020.