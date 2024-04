Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (16/4)

A terça-feira é marcada por uma oposição entre Lua e Plutão. A presença de Plutão sempre traz alguns incômodos. Você quer dar um passo, avançar, mas precisa liberar algumas emoções que habitam os lugares mais sombrios e profundos a sua alma. Mas pode ser hoje todos essas emoções que estavam guardadas venham à tona, assim como um vulcão em erupção. E isso acontece porque você não consegue ir longe, se não mergulhar fundo, liberar os medos e transformar todo descontrole emocional em força regeneradora. Libere as mágoas e ressentimentos do passado. Você vai sentir um alívio por não ter que carregar mais essas bagagens pesadas.

Áries

Pode ser útil refletir sobre suas próprias motivações e comportamentos, ariano(a). Pergunte a si mesmo(a) se você está sendo totalmente honesto(a) consigo mesmo e com os outros. A autoconsciência é fundamental para evitar armadilhas e mais uma vez fugir do caminho que te vai te fazer realmente feliz.

Touro

Enquanto é importante honrar e valorizar as memórias felizes, também é essencial reconhecer quando é hora de deixar ir o que não serve mais. Isso pode incluir padrões de pensamento negativos, relacionamentos tóxicos ou situações do passado que o estão impedindo de progredir.

Gêmeos

Ao resolver conflitos, é importante ser honesto e expressar suas preocupações de forma clara e direta. No entanto, também é essencial fazê-lo com respeito e empatia pelo ponto de vista dos outros. Evite palavras cruéis ou ataques pessoais que possam exacerbar a situação.

Câncer

Existe um conflito entre a mente racional e as emoções. Busque encontrar um equilíbrio saudável entre esses dois aspectos de si mesmo. Nem sempre a resposta está no pensamento lógico; às vezes, é preciso ouvir o que o coração tem a dizer. Se o seu conflito for em relação as suas finanças, ás vezes, pode ser útil buscar conselhos de pessoas de confiança ou de um profissional qualificado.

Leão

Você vive um momento de conexão emocional e parceria. Se você está em um relacionamento, este é um lembrete para nutrir e fortalecer os laços emocionais entre você e seu parceiro. Se você está buscando um relacionamento, este pode ser um sinal para estar aberto às conexões emocionais que podem surgir em sua vida. Cada pessoa é única, e é natural que haja diferenças em um relacionamento. Respeite as opiniões, valores e interesses do seu parceiro.

Virgem

Não tenha medo de pedir ajuda quando necessário. Se você está se sentindo sobrecarregado, confie em amigos, familiares ou colegas em quem possa confiar. Às vezes, apenas compartilhar seus encargos com alguém pode aliviar o peso que está carregando.

Libra

Os conflitos muitas vezes trazem oportunidades de crescimento e aprendizado. Em vez de evitar ou temer o conflito, veja-o como uma oportunidade para desenvolver habilidades de resolução de problemas, fortalecer relacionamentos e aprender mais sobre si mesmo e sobre os outros.

Escorpião

É hora de fazer uma pausa e permitir-se descansar. Se você tem estado sobrecarregado, estressado ou cansado, reserve um tempo para relaxar e recarregar suas energias. Lembre-se de que o descanso é essencial para o seu bem-estar físico, mental e emocional. Se você tem estado negligenciando seu bem-estar físico, este é um momento para fazer mudanças positivas em sua rotina.

Sagitário

Você está em um lugar de abundância e prosperidade. Mantenha uma mentalidade de abundância, acreditando que há mais do que o suficiente para todos e que você merece desfrutar de sucesso e prosperidade. Isso pode ajudá-lo a atrair mais oportunidades positivas em sua vida. Desapegue de ideias antigas e confie no seu conhecimento.

Capricórnio

Aproveite para se conectar com as pessoas ao seu redor e nunca esqueça seu passado e suas raízes. Valorize as pessoas que lhe acompanham desde sempre. Chegou a hora de de ter aquela conversa e depois de esclarecer as situações desconfortáveis, tenho certeza que você vai ficar mais motivado para continuar avançando em sua jornada.

Aquário

Você está vivendo o fim de um ciclo ou uma situação que não serve mais ao seu crescimento. Se você está preso ao passado ou a padrões que não o servem mais, é hora de deixá-los para trás e seguir em frente. Lembre-se de que após o fim de um ciclo vem um novo começo.

Peixes

Mesmo diante de desafios ou incertezas, é importante manter uma perspectiva positiva. Acredite no potencial de coisas boas que estão por vir e mantenha-se otimista em relação ao futuro. Sua atitude positiva pode influenciar diretamente seus resultados. Esteja aberto a trabalhar com outras pessoas que compartilhem de sua visão e objetivos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.