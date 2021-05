Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (21)

Nesse momento, o Sol está transitando pelos primeiros graus de Gêmeos, o que começa a aliviar a tensão que estávamos sentindo enquanto esse astro estava passando por Touro.

Esse último signo é regido pelo elemento terra, o que nos levou a buscar equilíbrio em nossas relações no último mês, refletindo sobre o que desejamos a longo prazo.

Apesar de ser um signo relacionado à paciência, a necessidade de constância que foi despertada pela influência de Touro nos levou a evitar qualquer tipo de conflito.

Nos casos em que isso não foi possível, você pode ter reagido de forma inadequada, porque o orgulho e a teimosia taurina fazem com que não estejamos aptos a considerar o ponto de vista da outra pessoa.

Por isso, devemos aproveitar o ingresso do Sol em Gêmeos para desenvolver a habilidade de nos comunicar com mais clareza e serenidade, compreendendo que não somos ouvidos quando perdemos a razão.

Ao falar de forma agressiva ou arrogante, a reação natural da outra pessoa é defender-se e, assim, inicia-se uma discussão que apenas gera frustrações.

Confira o seu signo de hoje (20/5)

Áries

O trânsito do Sol por Gêmeos te deixa mais ansioso e comunicativo, e esse ritmo acelerado pode ser problemático caso você exija o mesmo das pessoas que convivem com você. Tenha cuidado para não ativar o seu ‘modo automático’ devido à ansiedade, esquecendo-se de dar a devida atenção para seu parceiro.

Touro

A presença da Lua em Virgem faz com que você tenha mais controle emocional, mas como esse astro está formando uma oposição com Netuno hoje, você se sente dividido entre a razão e a emoção. Tenha cuidado para não tomar conclusões precipitadas sobre seus relacionamentos, porque você pode se deparar com uma desilusão amorosa.

Gêmeos

Enquanto o Sol estiver transitando pelo seu signo, você pode aproveitar a sua criatividade e habilidade comunicativa para se dedicar a novos projetos profissionais. Dê ouvidos às ideias que te encantam (mesmo aquelas que parecem mais arriscadas) e apresente-as no trabalho expondo todo o seu potencial.

Câncer

A Lua (planeta regente de Câncer) está em Virgem e forma uma oposição a Netuno em Peixes hoje. Esse aspecto tenso desperta sentimentos duais, porque suas emoções estão à flor da pele, mas você tende a cobrar de si mesmo um comportamento racional e controlado, buscando evitar erros e imperfeições a todo custo.

Leão

Durante o próximo mês, que é marcado pelo ingresso do Sol em Gêmeos, a sua ansiedade pode ser evidenciada pelo aumento do fluxo de ideias. Por isso, é importante buscar formas de canalizar toda essa energia para organizar seus pensamentos. Escrever aquilo que você está sentindo ou encontrar um novo hobby te ajuda nesse sentido.

Virgem

A Lua, que se encontra no seu signo, está formando uma oposição com Netuno em Peixes. Esse aspecto indica um momento delicado em suas relações amorosas, porque você pode se deixar levar por sentimentos momentâneos e acabar se deparando com uma desilusão amorosa. É normal que você esteja mais distraído hoje, não se cobre tanto.

Libra

Os nativos de Libra se sentem incomodados com a oposição que está se formando entre a Lua em Virgem e Netuno em Peixes. Esse aspecto gera certa confusão mental, fazendo com que você se cobre uma postura séria e racional, mas, simultaneamente, suas emoções podem impulsionar ações desmedidas.

Escorpião

Durante o próximo mês, em que o Sol estará transitando por Gêmeos, você se sentirá mais ansioso e deve ter cuidado com atitudes impulsivas, baseadas em sentimentos momentâneos. Esse posicionamento solar evidencia sua capacidade de se adaptar à realidade à sua volta, o que te ajuda a lidar melhor com esse momento difícil que vivemos.

Sagitário

Os nativos de Sagitário se sentem incomodados pela cobrança que é despertada pela presença da Lua em Virgem, evidenciando as áreas da sua vida em que você não tem dado o melhor de si. Além disso, as energias geminianas te convidam a sair da zona de conforto e expressar suas ideias no trabalho, mantendo o profissionalismo.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio tendem a ficar mais impacientes e rígidos com a presença da Lua em Virgem, que é um signo de Terra assim como Capricórnio. No amor, você está mais fechado e tem dificuldades em expressar seus sentimentos. Por isso, é importante buscar novas formas de se conectar com seu parceiro.

Aquário

A oposição que está se formando entre a Lua em Virgem e Netuno em Peixes hoje pode despertar pressentimentos incômodos, que te levam a tomar atitudes precipitadas. Saiba que, por mais que você seja uma pessoa muito intuitiva, é necessário analisar a situação por vários ângulos antes de formular uma opinião definitiva.

Peixes

Netuno, que é o planeta regente de Peixes, está formando um aspecto tenso com a Lua, te deixando confuso e irritado. Transmute essas tendências dando espaço à sua criatividade, que é evidenciada pelas energias femininas. Você pode se dedicar a uma atividade artística como o desenho, ou mesmo iniciar um novo projeto no trabalho.

