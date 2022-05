Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (28/5)

Câncer

Hoje Vênus finaliza a sua caminhada por Áries e adentra o signo de Touro, que é regido por este astro. Esse posicionamento é muito engrandecedor para os nossos relacionamentos, porque nos leva a ter mais sensibilidade para analisar a forma como as nossas atitudes afetam o outro. A responsabilidade afetiva faz com que tenhamos diálogos mais sinceros, o que nos ajuda a alinhar as incompatibilidades que têm dificultado nossas relações. Além disso, a influência taurina desperta um olhar mais aguçado para apreciar as artes e tudo aquilo que nos proporciona conforto. Sendo assim, uma dica interessante para o dia de hoje é refletir sobre alguma mudança que você possa fazer em casa para criar um ambiente novo e acolhedor, colocando algum artigo de decoração ou reorganizando um cômodo. Pequenos esforços para fazer com que o seu lar lhe proporcione bem-estar é algo muito importante nesse momento de isolamento social que estamos vivendo.Para os cancerianos, o encontro entre a Lua e Urano hoje causar uma inflação de ego, fazendo com que você se sinta superior às outras pessoas. Tenha cuidado para que isso não gere problemas na vida profissional e pessoal, porque você tende a se comunicar de forma mais agressiva.Os escorpianos são caracterizados pela intensidade das suas emoções, que estava ainda mais evidente com a presença de Vênus em Áries. Por isso, esse é um ótimo momento para inaugurar uma nova fase em seus relacionamentos, buscando expressar-se com serenidade, para encontrar caminhos que harmonizem suas incompatibilidades.A presença da Lua e de Vênus em Touro te auxilia a ter mais serenidade para lidar com as suas emoções. Analisar seus problemas com uma visão mais realista e racional te auxilia a ser mais assertivo para decidir o que deve ser feito. Em sua vida afetiva, converse com sinceridade sobre aquilo que tem te incomodado.O contexto astrológico atual é positivo para os aquarianos, que se sentem mais confiantes em si mesmo e, consequentemente, capazes de lidar com os empecilhos que se apresentam na vida cotidiana. Além disso, as energias taurinas te auxiliam a ter mais inteligência emocional, para resolver conflitos com quem você convive.Os nativos de Capricórnio não costumam ter facilidade para expressar seus sentimentos e, como Áries estava influenciando suas relações, você pode ter estranhado a intensidade emocional das últimas semanas. As energias taurinas lhe configuram mais estabilidade, para conseguir compreender a si mesmo e se comunicar melhor.Os leoninos podem ter vivenciado uma fase difícil em suas relações durante a estadia de Vênus em Áries, irritando-se facilmente com as atitudes das outras pessoas. As energias taurinas te auxiliam e ter mais paciência para lidar com essas incompatibilidades e também para comunicá-las com cuidado e empatia.Os nativos de Libra conseguem ter uma visão mais clara sobre o que desejam em suas relações, com a entrada de Vênus em Touro. Dessa forma, é interessante que você reflita sobre aquilo que tem te incomodado e o que deve ser valorizado, ponderando sobre o que pode ser feito para construir relações que te agradem mais.Hoje a Lua forma uma conjunção com Urano, o que pode ser um posicionamento desafiador pode te levar a adotar uma postura de superioridade. Tenha muita cautela com a forma que se comunica, para não causar desentendimentos envolvendo pessoas importantes, seja em sua vida afetiva ou no trabalho.Os nativos de Touro são especialmente beneficiados pelo ingresso de Vênus em seu signo, configurando um momento de mais harmonia em suas relações. Contudo, para que isso seja possível, você deve estar aberto a dialogar sobre as suas inseguranças e ter cuidado para não se mostrar possessivo.Os virginianos conseguem ter mais paciência para dialogar com quem se relacionam afetivamente, devido ao posicionamento de Vênus em Touro. Porém, você deve ter muito cuidado com o ciúmes em excesso e com a forma como você conversa sobre esse sentimento, para que a outra pessoa não se sinta sufocada.Hoje a Lua está fazendo um sextil com seu planeta regente, Netuno, o que é benéfico para a sua imaginação e intuição. Sabendo disso, esteja atento aos sentimentos e pensamentos inovadores que vêm à tona. Aproveite o ingresso de Vênus em Touro para refletir sobre o seu nível de dependência emocional.Com a saída de Vênus do seu signo, você consegue ter mais sensibilidade para lidar com seus relacionamentos. É um bom momento para expressar seus sentimentos e também para buscar compreender a outra pessoa. Assim, vocês aprendem juntos a estabelecer um diálogo sincero e mais tranquilo, sem resultar em brigas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.