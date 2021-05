Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (20)

A presença da Lua em Virgem nos deixa mais reservados emocionalmente e até mesmo mal humorados, caso tenhamos que lidar com muitos imprevistos nesse momento. A flexibilidade não é um traço forte das energias virginianas, que são relacionadas à ordem e à estabilidade.

De maneira oposta a essa tendência, hoje o Sol está ingressando em Gêmeos, que é considerado o signo mais versátil, comunicativo e extrovertido do zodíaco.

Por isso, durante os próximos dias seremos acometidos por sentimentos duais, desejando socializar mas, simultaneamente, qualquer comportamento das outras pessoas pode te deixar muito irritado.

Essa confusão mental nos deixa mais propensos a nos expressar com grosseria, especialmente porque a presença do Sol em Gêmeos nos deixa mais orgulhosos e não queremos ‘levar desaforo para casa’.

Apesar de ser necessário expor nossos pontos de vista, principalmente para as pessoas mais próximas, devemos saber diferenciar as discussões que são embasadas apenas no orgulho e os assuntos que realmente importam (os quais devem ser tratados com cuidado e paciência).

Confira o seu signo de hoje (20/5)

Áries

Hoje a Lua está formando uma quadratura com Vênus (que também se encontra em Gêmeos). Esse aspecto tenso faz com que você tenha dificuldade em expressar seus pensamentos por medo da reação dos outros, o que acaba te deixando frustrado, porque você espera que as pessoas compreendam suas necessidades mesmo sem externá-las.

Touro

Quando o Sol estava posicionado no seu signo, você sentiu como se o mundo estivesse ‘conspirando ao seu favor’. O ingresso desse astro em Gêmeos mexe com a sua estabilidade emocional, fazendo com que você se sinta vulnerável e irritado. Porém, integrar as energias geminianas te ajuda a lidar melhor com a inconstância da vida.

Gêmeos

Nesse momento em que o Sol começa a transitar pelo seu signo, a tensão e a cobrança que você vinha sentindo pela influência das energias taurinas começa a se aliviar. Nas próximas semanas, as coisas começam a acontecer ‘a seu favor’ e você pode aproveitar para resolver as pendências que se acumularam no último mês.

Câncer

Os cancerianos podem se sentir confusos e ansiosos quando influenciados pelas energias geminianas, que faz com que seu fluxo de pensamentos seja acelerado. Para lidar melhor com essa influência, você pode iniciar um hábito que te ajude a focar e se acalmar quando suas emoções se descontrolam, como a meditação.

Leão

A entrada do Sol em Gêmeos faz com que você fique (ainda mais) falador e extravagante, e você deve ter cuidado para não deixar as pessoas ao seu redor constrangidas. A sua desenvoltura para se comunicar é invejável, mas é preciso saber a hora e o lugar em que você pode se expressar com mais naturalidade.

Virgem

Os nativos de Virgem tendem a ficar mal humorados durante o trânsito do Sol por Gêmeos, porque o seu fluxo de pensamentos é consideravelmente elevado pela influência desse signo, afetando o seu controle emocional. Porém, é importante aproveitar esse posicionamento para desenvolver a sua habilidade de se comunicar com mais clareza.

Libra

Os librianos são considerados os mais indecisos de todo o zodíaco, e a inconstância de pensamentos geradas pelo trânsito do Sol por Gêmeos evidencia esse traço da sua personalidade. Porém, esse posicionamento te convida a desenvolver sua resiliência para lidar de forma mais natural com as situações que fogem do seu controle.

Escorpião

Os nativos de Escorpião devem aproveitar o trânsito do Sol por Gêmeos durante o próximo mês para compreender com mais leveza que não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas somos capazes de transformar os obstáculos em fontes de aprendizagem. A necessidade de controle é o que gera sua ansiedade e você pode modificar isso.

Sagitário

A entrada do Sol em Gêmeos evidencia a sua criatividade e expansividade, que podem ser aproveitadas para que você dê início a novos projetos no trabalho. Por outro lado, em relação à sua vida afetiva esse trânsito pode trazer desafios, porque você procura mais liberdade e pode acabar magoando as pessoas ao seu redor.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio são controladores natos, e a presença do Sol em Gêmeos te desafia a perceber que o controle é uma noção ilusória. Apesar de basearmos nossa vida em planos, temos que estar em paz com o fato de que imprevistos irão sempre acontecer e somos dotados da capacidade intelectual necessária para lidar com eles.

Aquário

O posicionamento do Sol em Gêmeos é especialmente benéfico para a sua vida profissional, porque além de impulsionar sua criatividade e sua capacidade de lidar com os imprevistos com desenvoltura, você também consegue comunicar suas ideias de forma convincente. Aproveite esse momento para aprender a trabalhar em equipe.

Peixes

Os nativos de Peixes tendem a ficar mais ansiosos durante o próximo mês, em que o Sol estará transitando por Gêmeos. Por isso, é importante iniciar desde já alguma atividade que te auxilie a manter a calma quando o fluxo de pensamentos estiver intenso, como a meditação, que proporciona o autocontrole e o autoconhecimento.

